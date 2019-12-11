جبق وصل إلى قطر ويشارك في منتدى الدوحة

وصل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق إلى دولة قطر، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة، للمشاركة في منتدى الدوحة الذي يعتبر منصة عالمية للحوار تجمع قادة رأي وصناع سياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة للمشاكل الموجودة تكون قابلة للتطبيق.
وينعقد المنتدى يومي الرابع عشر والخامس عشر من الجاري تحت عنوان: "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب" بحضور عدد كبير من المسؤولين العرب والأوروبيين والصينيين والأميركيين الذين سيشاركون في جلسات العمل واللقاءات الحوارية.
ومن المقرر أن يعقد الوزير جبق لقاءات عدة مع مسؤولين قطريين على هامش مشاركته في المنتدى.
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