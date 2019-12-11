مجلس القضاء الأعلى طلب من عويدات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة حبيش

دعا ​مجلس القضاء الأعلى​ في بيان اثر اجتماع استثنائي له، ​مجلس النواب​ ونقابتي المحامين الى اتخاذ الموقف المناسب تجاه ما حصل مع النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية غادة عون من قبل النائب هادي هبيش، مقدراً موقف نقيب المحامين في ​بيروت​ في هذا الصدد.

وطلب الى النائب العام التمييزي غسان عويدات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة النائب المحامي المعني.

وشدد على ما التزم به في بيانه الأخير، لجهة معالجة أي خلل مشكو منه في أداء أي قاضٍ لمهامه، متخذاً الاجراء المناسب في هذا المجال.