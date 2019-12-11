منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا وامطار غزيرة بدءا من الغد

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى ظهر الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا وامطار غزيرة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة يتحول تدريجيًا الى غائم مع بداية انخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تبدأ ​الأمطار​ بالتساقط بشكل متفرق بدءًا من الظهر وتشتّد غزارتها ليلاًً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما نحذّر من تشكّل ​السيول​ وانجرافات التربة بسبب غزارة الأمطار،وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ال ١٧٠٠ متر وما فوق.

الجمعة: غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل الى ٧٠ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق، كما نحذّر دائمًا من تشكّل السيول وانجراف التربة بسبب غزارة الأمطار اعتباراً من الفترة المسائية.

السبت: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار صباحية متفرقة ورياح ناشطة احيانا. تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق.