شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس عقيدة بكلية أصول الدين: مواجهة الزيادة السكانية واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل مواجهة الزيادة السكانية تخالف صحيح الدين كما تزعم بعض التيارات الإسلامية؟..الدكتور وجيه أحمد فكرى حبيب مدرس العقيدة وفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، قال لـ"الخليج 365":"انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى "الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" فأن الله سبحانه وتعالى قد بين أن حق الطفل فى أن يتم مدة الرضاعة حوالين كاملين، وهذه أقل مدة ينبغى للوالدين أن يفكرا فى الإنجاب خلالها، بالإضافة أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تكون الأمة قوية فى اقتصادها تصديقا لقول الرسول "المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف".

وأضاف "فكرى" فى تصريحات خاصة :"ونحن من خلال التجارب نلاحظ أن الطفل يحتاج إلى مزيد من العناية وتربية وتعليم وتغذية ولم تأت هذه الأمور فى أسرة عدد أفرادها كثر، حتى أننا نلاحظ أن من لهم أبناء كثيرة نجد أن أبنائهم على حالة من الضعف فى جانب من جوانب الحياة، إذ تجد طفلا لا يستكمل تعليمه وآخر أخلاقه سيئة، وأغلبهم يكون غير صالحين للمجتمع، ومن ثم فإن تنظيم الأسرة يتوافق من الإسلام، بل الإسلام يحث عليه".

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وتابع:"الفتاوى الرسمية الصادرة عن المؤسسات الرسمية تؤكد على مواجهة الزيادة السكانية وأن الأب والأم مسئولان عن هذه المسالة" مضيفًا:" أما أقوال التيارات الإسلامية فهى لا تراعى روح الإسلام وليست صادرة عما هو مؤهلا للفتوى التى لها رجالها".

وأشار إلى أن المسئولية الوطنية تحتم علينا كمصريين أن نواجه الزيادة السكانية التى تلتهم كل تنمية.