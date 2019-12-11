شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. حزب الوفد يعقد معسكر اليوم الواحد بالفيوم بحضور قياداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم برئاسة عبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا، معسكر اليوم الواحد للشباب، ضمن مبادرة الوفد مع الشباب، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد، يوم الجمعة المقبل، فى قاعة المكتبة العامة للطفل بجوار هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، يتحدث فى افتتاح اللقاء طارق تهامى سكرتير مساعد الوفد، وعبد العظيم الباسل رئيس اللجنة العامة.

ويلقى الدكتور هانى صبرى أستاذ الاجتماع السياسى بجامعة السويس محاضرة بعنوان "الذكاء الاجتماعى الطريق نحو بناء الكوادر السياسية"، وتتضمن المحاضرة ورشة عمل تدريبية حول استعمال الذكاء السياسى لدعم نشاط الكادر الشبابي.

وقال محمد فؤاد، رئيس اللجنة النوعية للشباب، وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن هذا اللقاء يأتى فى إطار استمرار الوفد بقيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، فى دعم شباب الحزب وتأهيلهم سياسيًا وفكريًا لخوض كافة الاستحقاقات السياسية المقبلة.

وأكد "فؤاد" حرص حزب الوفد على تأهيل الشباب لكى يصبحوا نوابًا فى البرلمان وأعضاءً فى مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وتأهيلهم ليصبحوا مساعدين للوزراء والمحافظين، ويتولوا المناصب القيادية فى الدولة.

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وأشار رئيس اللجنة النوعية للشباب فى حزب الوفد، إلى أهمية التعاون الذى يجرى بين اللجنة النوعية للشباب واللجان العامة فى المحافظات لصناعة الكوادر السياسية وتدريبيها داخل بيت الأمة، لتنمية قدراتها الثقافية والسياسية وتخريج جيل قادر على تحمل المسئولية تجاه الوطن.

وقال عبدالعظيم الباسل، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد فى الفيوم، وعضو الهيئة العليا، أن مشاركة اللجنة فى مبادرة الوفد مع الشباب، تأتى تأكيدًا لمبادرات بيت الأمة التى أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، وفى مقدمتها مبادرة الوفد مع المرأة التى شاهدناها فى الغربية وبورسعيد وأسيوط، لتكتمل الصورة بالشباب، وهو ما يهدف إليه الوفد بتأهيل الشباب والمرأة ليحتلا الصدارة فى المشهد السياسى والمؤسسى، وضخ دماء جديدة وفكر مستنير واع.

وأكد "الباسل" أن الوفد يسعى لتأهيل كوادره السياسية من فئة الشباب، ليكون لاعبًا أساسيًا وفعالًا على المسرح السياسى، وينافس بقوة فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فى مجلس "النواب - الشيوخ – المجالس المحلية"، وكذلك مساندة مؤسسات الدولة بأفكار وعقول جديدة عنوانها الشباب فى المقدمة.

وأشار "الباسل" إلى أن حزب الوفد بميراثه الوطنى، يزرع فى أبنائه حب الوطن والمبادئ والقيم والتقاليد التى زرعها الآباء والأجداد فى أبنائهم من الوفد، لتميزهم عن شباب مصر، لافتًا إلى أن جميع الوفديين شبابًا وشيوخًا ونساءً على قلب رجل واحد بضوابط وأسس، هدفها بناء حقيقى لحزب قوي.