شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "خارجية النواب" لبرلمانى كندى: مصر ترحب بالاستثمارات والسياح الكنديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة ماريان عازر عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بيير بول هوس العضو بالبرلمان الكندى، وأعضاء السفارة الكندية بالقاهرة .

أكدت ماريان عازر خلال اللقاء على العلاقات المتميزة بين مصر وكندا فى كافة المجالات، والتى تتسم بالإيجابية والتفاهم والمستندة لقواسم مشتركة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين فى شتى المجالات.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية للوفد الكند، أن مصر استطاعت تحقيق الأمن والأمان رغم كل الاضطرابات فى منطقة الشرق الأوسط، حيث استطاعت مصر دحر الإرهاب عبر استراتيجية شاملة لمجابهته .

وأكدت عازر للوفد الكندى على أهمية زيادة السائحين الكنديين لمصر في ظل ما تتمتع به من مقومات شاملة من حيث المقاصد والمعالم السياحية فضلاً عن الأمن فى مصر وطبيعة الشعب المصرى الودود والمضياف .

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وأكدت عازر للبرلمانى الكندى أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية من كل دول العالم فقد أنجزت العديد من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات وما تم فى مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الجارى تنفيذيها والتي تتيح فرصا واعدة فى هذا الشأن، ويعمل البرلمان المصرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على إزالة كافة العوائق التي تقف أمام الاستثمار والمستثمرين .

وأوضحت ماريان عازر للوفد الكندى الخطر الذى تمثله الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأن مصر من منطلق حرصها على شركاءها وخبراتها فى هذا الشأن فإنها دوما ما تحذر أصدقاءها من خطر تلك الجماعات التى تستغل الحريات التى تمنحها بعض الدول فى نشر أفكارها الإرهابية .

من جانبه فقد أكد البرلمانى الكندى أن كندا تنظر إلى مصر كبلد كبير فى المنطقة كما أنها تعد مدخلاً هاماً للقارة الأفريقية، مثمنا دور مصر الريادى فى المنطقة والعالم .

وقد اصطحبت ماريان عازر الوفد الكندى في جولة تفقدية بالمتحف البرلمانى بمجلس النواب، حيث أبدى النائب الوفد الكندى انبهاره بعمق التجربة البرلمانية المصرية ورسوخها وتطور الحياة النيابية المصرية.