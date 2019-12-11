شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": وفاة حالات من الحيوانات بسبب تحصينات منتهية الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عونى صالح، مدير وحدة بيطرية بالغربية، عن وجود تحصينات منتهية الصلاحية، يتم توريدها إلى الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، ما أدى إلى وفاة حالات من الحيوانات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى، وبحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والمخصص لمناقشة مشكلات الثروة الحيوانية.

وايده فى ذلك الدكتور على سعد، طبيب بيطرى مدير إدارة بندر الفيوم، مؤكدا أن هناك لقاحات منتهية الصلاحية، يتم توريدها اليهم، مستشهدا بحملة تحصين بدأت فى 23 يونيو 2019، وانتهت فى 8 أغسطس 2019 ، وتم استخدام لقاحات بها تنتهى صلاحيتها فى شهر يونيه 2019.

وأضاف، تم التقدم بشكوى حول الامر، وتم إعادة معايرة تشغيلة اللقاح، بالإدارة المركزية.

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ومن جانبها، عقبت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، بأن اللقاحات التي يتم تداولها، يتم معايرتها، أولا، ولا يوجد اى تحصينات منتهية الصلاحية، وانما يتم إعادة معايرتها بشكل مستمر، بالإدارة المركزية بالوزارة.

وطالبت محرز، بضرورة تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2014 بشان عدم تقديم الخدمة البيطرية إلا للحيوانات المسجلة أو المرقمة.

ومن جانبه، أيدها النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، قائلا، ليس من المنطقى، تحميل المزراع الغلبان خدمة الترقيم والتسجيل والزام بطبيب بيطرى وهو لا يملك إلا رأس أو رأسين ماشية.