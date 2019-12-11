مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة طيران شارتر من فرنسا 20 ديسمبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مدير إحدى شركات السياحة العالمية، ووفد مرافق له، لاستعراض الخطط المستقبلية للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ.
واستعرض مدير الشركة خلال اللقاء خطط الشركة بشأن تنشيط الحركة السياحية بشرم الشيخ، ومضاعفة أعداد السائحين القادمين إليها، خاصة السوق الألماني، والعمل على زيادة الأعداد الوافدة للمدينة، بالإضافة إلى السوق البولندي والروماني والأرميني.
وأكد مدير الشركة أنه ستصل أول رحلة طيران شارتر من فرنسا إلى مطار شرم الشيخ يوم 20 ديسمبر الجاري.
وناقش محافظ جنوب سيناء مع مدير الشركة بعض المشكلات والمعوقات التي قد تعيق التدفق السياحي إلى شرم الشيخ، ووعد بمناقشة مقترحات لحلول تلك المشكلات، وإزالة المعوقات بعد العرض على الجهات المعنية والمتخصصة.
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