"كاجول".. 9 صور من جولة رئيس الوزراء بشوارع أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:
نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا من جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشوارع قرية غرب سهيل، على هامش مشاركته في منتدى السلام والتنمية المستدامة فى افريقيا المنعقد بأسوان.
وانطلقت اليوم الاربعاء، فعاليات النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا المنعقد بأسوان، عاصمة الشباب الإفريقي.
يشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة، حيث يستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.
وأجرى مدبولى حوارا مع عدد من الباعة، سألهم خلاله عن حالة البيع والشراء، وزيارات السائحين، فأجابوا: "الدنيا أحسن بكتير، الحمد لله".
كما أجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من السياح، وتمنى لهم إقامة سعيدة فى مدينة أسوان الساحرة، حيث أكدوا جميعا استمتاعهم بزيارتهم للمحافظة.
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