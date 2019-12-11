رئيس النيجر يقطع زيارته لمصر عقب هجوم على معسكر للجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - نيامي - (د ب أ)-

قطع رئيس النيجر اليوم الأربعاء زيارة قصيرة إلى مصر وعاد إلى بلاده بعد هجوم دموي على معسكر للجيش غربي البلاد.

وقال مكتب محمد يوسفو في تغريدة عبر موقع تويتر إنه غادر مؤتمر منتدى السلام والتنمية المستدامة في إفريقيا، المنعقد في مدينة أسوان بجنوب مصر، بسبب "المأساة" التي وقعت في المعسكر في بلدة إيناتيس، بالقرب من الحدود مع مالي.

ولم يتسن على الفور الحصول على حصيلة رسمية بأعداد القتلى لكن مصدرا عسكريا محليا قال إنه يعتقد أن نحو 60 شخصًا قتلوا جراء الهجوم الذي وقع مساء أمس الثلاثاء.

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ووصل مهاجمون مسلحون إلى المعسكر، بينما كان الجنود يستعدون لأداء صلاة العشاء، مستقلين دراجات نارية وشاحنات صغيرة، وفقًا لمصدر محلي.

وجاء الهجوم بعد 24 ساعة من هجوم آخر على قاعدة عسكرية في منطقة طاوة، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود و 14 "إرهابيا"، وفقا لوزارة الدفاع النيجيرية.

وتعرض المعسكر الواقع في إيناتيس للهجوم أيضا في يوليو الماضي، وقتل 18 جنديًا في ذلك الحادث الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.