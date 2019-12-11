أكلوا حمام محشي .. إصابة 4 أشخاص بالتسمم في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 4 أشخاص بالتسمم الغذائي، اليوم الأربعاء، إثر تناولهم وجبة حمام محشي، بمسقط رأسهم بقرية الطيبة التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ.

تلقى المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إخطارًا من غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، بوصول 4 أشخاص إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الحامول المركزي، مصابين بالتسمم الغذائي، إثر تناولهم وجبة حمام محشي.

وبالفحص تبين أن المصابين هم "ش.ح.ف"، 29 سنة، و"ن.ح.ف"، 25 سنة، و"ن.ع.م"، 52 سنة، و"م.ع.أ"، 7 سنوات، جميعهم يقيمون بقرية الطيبة التابعة لمركز الحامول، فيما جرى عمل غسيل معدة لهم، وجميع الحالات مستقرة تحت الملاحظة الطبية لحين خروجهم.

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المهندس مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، بمتابعة الحالات المصابة بالتسمم الغذائي مع الصحة، وعرض تقارير عليه بخصوص الحالات لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.