رئيس صحة النواب: عجز الأطباء وأسرة الرعاية "كابوس للبرلمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المشكلات الصحية العاجلة في مصر تتمثل في عجز الأطباء والتمريض، وعدم وتوافر أسرة الرعاية المركزية بمختلف محافظات مصر، مؤكدا أن هذه الملفات تمثل كابوس لنواب البرلمان.

جاء ذلك في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة - الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في ٨ أكتوبر الماضي برئاسة السيد الشريف، مؤكدا ضرورة أن يتم وضعها علي أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة.

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من جانبه قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغير، إن الحكومة بتأخذ تقارير البرلمان "ولا بتبص عليها" ورئيس الوزراء لم يتناول في بيانه أمام البرلمان خطته لخلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن بعض المحافظين لا يعرفوا شئ عن مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة من الأساس.

من ناحيته طالب النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بضرورة أن يتم حسم قضايا العمال والأحكام القضائية التى يحصلوا عليها، مثل عمال التشجير والصناديق الخاصة قائلا: "العمالة المؤقتة وعمال التشجير أزمة كبيرة لاب من حلها من قبل الحكومة.. والبرلمان بذل فيها جهود ولكن دون جدوي".

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