انطلاقها في 29 ديسمبر.. محافظ دمياط تعلن تفاصيل "الجمعة البيضاء" للأثاث

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، انطلاق فعاليات الجمعة البيضاء بالمحافظة "Damietta White Friday"، في 29 ديسمبر الجاري وحتى الرابع من يناير المقبل، وتتضمن تخفيضات خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على منتجات الأثاث الدمياطي، بالإضافة إلى التخفيضات التي ستقدمها مجموعة من الفنادق ومحلات الحلويات المشاركين.

وأضافت في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا الحدث يقدم خصومات على خدمات مختلفة لأبناء المحافظة والمحافطات الأخرى، الأمر الذي سيحقق انتعاشًا للحركة التجارية على كافة المستويات، فضلًا عن المردود الاقتصادي الجيد من تلك المبادرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد اليوم برئاسة الدكتورة منال عوض مع عدد من ممثلي الغرفة التجارية بمحافظة دمياط.