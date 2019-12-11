قمة الخليج ترفض التدخل الخارجى فى شئون الدول العربية

و91 توصية ترصد أحوال الوطن العربي

دول مجلس التعاون الخليجى تؤكد دعمها أمن واستقرار مصر ومكافحة التطرف

إعلان الرياض يشدد على تحقيق التكامل فى المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية

إدانة احتلال ايران جزر الإمارات.. ومناقشة أزمة مسلمى الروهينجا

دعم حق الشعب الفلسطينى ورفض الممارسات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس

أكدت القمة الأربعون لدول مجلس التعاون الخليجى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعمها لأمن واستقرار مصر.. وأشادت بجهودها فى تعزيز الأمن القومى العربى والأمن والسلام فى المنطقة.. ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري.. ورفض التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية.

وأعربت القمة فى بيانها الختامى الصادر عقب اجتماعها فى العاصمة السعودية الرياض عن دعمها للجهود المبذولة لحل قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية مثمنا كل الجهود المبذولة فى هذا الشأن.

وقد شهد جدول أعمال القمة زخما قويا مدفوعا بإرادة سياسية قوية من المملكة العربية السعودية الرئيس الحالى للقمة فى أن تسفر اجتماعات قادة الدول الأعضاء بمجلس الخليج العربى عن خطوات جادة لتأكيد التكتل الخليجى فى مواجهة الأطماع الإيرانية ومخططاتها لتقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة.. حيث نجحت قمة مجلس التعاون الخليجى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.. فى أن تضع قواعد واضحة لإعادة ترتيب البيت العربى وفق قراءة متأنية وعلمية لطبيعة الظروف والتحديات التى تمر بها المنطقة العربية والخليج فى القلب منها.. وأعادت التأكيد على مجموعة من الثوابت الراسخة التى تعبر تعبيرا دقيقا عن طموحات وتطلعات المواطن العربى فى الأمن والاستقرار والرفاهية، فضلا عن الحفاظ على السيادة الوطنية لكل دولة عربية وحمايتها من اى أطماع او تدخلات غير مشروعة.

وبقراءة متأنية للبيان الختامى الصادر عن أعمال قمة

مجلس التعاون الخليجى التى أدارها بحرفية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نكتشف حجم الجهد المبذول فى الإعداد لجدول أعمال القمة والقضايا التى ناقشها زعماء دول مجلس التعاون الخليجى الست.. حيث اتسمت المناقشات بالشمول والالمام الدقيق بكل القضايا التى تشغل تفكير الدول العربية.. حكومة وشعوباً على حد سواء.

واشتمل البيان الختامى للقمة على 91 توصية مثلت رصدا دقيقا لأحوال الوطن العربى.. حيث تم ترتيبها وتصنيفها فى محاور شملت الموضوعات التالية..

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• تعزيز العمل الخليجى المشترك، حيث أبدى المجلس ارتياحه لما تم احرازه من تقدم فى تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجى المشترك التى أقرها المجلس الأعلى فى دورته الـ 36 فى ديسمبر 2015.. وكلف المجلس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس لاستكمال ما تبقى من خطوات وفق جداولها الزمنية.. بما فى ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية فى إطار مجلس التعاون والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة.. وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنب الصراعات الإقليمية وتلبى تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.

كما شملت المحاور.. العمل العسكرى والأمنى المشترك ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية والدولية، حيث أكدت دول المجلس حرصها على الحفاظ على الاستقرار والأمن فى المنطقة ودعم رخاء شعوبها وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد المجلس دعمه للشعب الفلسطينى فى تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.. وإدانة سلطات الاحتلال بهدم عشرات المنازل

شرق القدس ودعا المجتمع الدولى إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطينى والتهجير القسرى للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانونى وتركيبتها السكانية.. كما ادان المجلس توجه الحكومة الإسرائيلية ضم المستوطنات فى الضفة الغربية فى مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

• وتطرق البيان لقضية الاحتلال الإيرانى للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة.. وأكد دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

• وحول إيران أعرب المجلس عن رفضه التام استمرار التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.

• و أشاد المجلس بالجهود التى بذلتها المملكة العربية السعودية من خلال رعايتها حوار جدة لرأب الصدع بين الأشقاء اليمنيين.. ورحب بمباشرة الحكومة اليمنية أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن تنفيذا لاتفاق الرياض.. وأشاد بالانجازات التى حققها مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية فى المحافظات اليمنية.. وأشاد بالانجازات التى حققها الجيش اليمنى بدعم ومساندة من قوات التحالف العربى.

• كما ناقشت القمة آخر تطورات الموقف فى كل من العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان وتونس والصومال وأفغانستان بالإضافة إلى أزمة مسلمى الروهينجا فى ميانمار، وبحثت القمة الخليجية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قضايا الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجى والمجموعات الأخرى والتعاون بين مجلس التعاون والقارة الأفريقية والعلاقات بين مجلس التعاون والقارة الآسيوية.

• وقرر المجلس تعيين الدكتور نايف بن فلاح بن مبارك الحجرف من دولة الكويت أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبارا من اول إبريل 2020 .

وبالتوازى مع البيان الختامى أصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجى إعلان الرياض عن الدورة الأربعين.. حيث يرسم الإعلان ملامح العمل خلال الفترة القادمة من خلال العمل على المحاور التالية.. أولا: التكامل العسكرى والأمنى، وثانيا: تحقيق الوحدة الاقتصادية، وثالثا: استكمال متطلبات التنافسية العالمية، ورابعا: تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وخامسا: تطوير آليات العمل المشترك.

ووجهت القمة الشكر للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وحكومته على الجهود الكبيرة التى بذلتها خلال رئاستها للدورة الـ 39 للمجلس الأعلى.. وهنأ المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة على استلامها دور الرئاسة خلال العام القادم.