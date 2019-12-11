مؤتمر أستانا يرفض الاستيلاء على إيرادات النفط السوري

استانا (وكالات)

أكد البيان الختامي، للجولة الرابعة عشرة من محادثات العاصمة الكازاخية، أستانا، حول الملف السوري، رفض الأجندات الانفصالية تحت اسم الحكم الذاتي، والتي تهدف إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية، في وقت أبدى المشاركون قلقاً «من تزايد وجود الجماعات الإرهابية في محافظة إدلب بسوريا، وتعهدوا بالتنسيق من أجل القضاء على المتطرفين»، وشدد على رفض مبادرات فرض أي حكم ذاتي بذريعة مكافحة الإرهاب، مؤكداً أهمية حفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وضرورة عمل اللجنة الدستورية، دون أي تدخل خارجي.

ونقلت القناة الإخبارية السورية، على تليغرام، عن بشار الجعفري، رئيس الوفد السوري إلى أستانا، قوله: إن القوات الأميركية نفذت اعتداء عسكرياً، للاستيلاء على النفط السوري، مشيراً إلى أن الجانب التركي لا يلتزم بتعهداته كطرف ضامن، لافتاً إلى أن الأخير لم يلتزم باتفاقات سوتشي وأستانا لسحب قواته «المحتلة» من الأراضي السورية.

وانطلق في العاصمة الكازاخية، نور سلطان، الثلاثاء، الاجتماع الـ14 للدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا، بمشاركة تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، ووفد من المعارضة السورية.

كما عبّر البيان الختامي، عن رفضه الاستيلاء على إيرادات النفط السوري، وضرورة عودتها إلى سلطة الدولة، وأكد رفض محاولات تهديد وحدة وسيادة سوريا، وضرورة دعم، وتسهيل عودة المهجرين إلى سوريا.

وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، وضرورة القضاء على التنظيمات «الإرهابية» في سوريا بشكل كامل، ودان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتأكيد على رفض محاولات تهديد وحدة وسيادة سوريا.

وأكد البيان، أن النزاع السوري لا حل عسكرياً له، وجدد التزام ضامني «أستانا» بعملية سياسية طويلة الأمد وقابلة للحياة، يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية انعقاد اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

كما أكد البيان، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الإفراج عن المعتقلين، وزيادة المساعدة الإنسانية لجميع المواطنين السوريين على كافة أراضي البلاد، دون تمييز، وتسييس وطرح شروط مسبقة، إضافة إلى تقديم مساعدة دولية، لعملية عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

وقررت الدول الثلاث، عقد جولة جديدة من المباحثات بـ«صيغة أستانا»، في مدينة نور سلطان، في مارس عام 2020.

من جانبه، اعتبر مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أن القمة الرباعية التي يخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعقدها في إسطنبول، في فبراير المقبل، لن تثمر في ظل غياب روسيا.

وقال لافرينتيف: «يجب أن تكون روسيا حاضرة، على أي حال، لدى بحث أي مسائل تتعلق بالتسوية السورية، لأن روسيا لاعب محوري على الساحة السورية، ولديها علاقات جيدة مع الحكومة السورية».

وأضاف: «أعتقد أن هذا الموضوع قد يثار، خلال زيارة رئيسنا إلى تركيا، مطلع يناير، أظن أن أردوغان سيتطرق إلى هذه النقطة»، مشيراً إلى أن روسيا لم تتلق بعدُ دعوة للمشاركة في القمة.

وشدد لافرينتيف، على أنه «في ظل غياب روسيا، لن يكون الأمر مثمراً بما فيه الكفاية، ومن غير الصائب توقع أن يخرج مثل هذا المؤتمر بنتيجة إيجابية».

وفي السياق، أشار لافرينتيف إلى أن الاتفاقات الروسية التركية، بشأن منطقة آمنة في شمال شرق سوريا، في أعقاب عملية «نبع السلام» التركية هناك، يجري تنفيذها، وهي تسهم بشكل ملموس في إحلال الاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بوجود قوات الولايات المتحدة والتحالف الدولي في سوريا، أكد لافرينتيف ضرورة انسحابها، مشيراً إلى أن هذا يمثل ربما المفتاح الوحيد، لإيجاد تسوية نهائية للخلافات القائمة بين الأكراد والحكومة في دمشق.