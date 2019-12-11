الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية إلى الحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

دفعت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى أطراف مديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة.

وذكرت مصادر القوات المشتركة بالحديدة، أن ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الأطراف الشرقية لمديرية الدريهمي، استقدمتها من المناطق الخاضعة لسيطرتها في الحديدة، ورصدت المصادر وصول حشود مسلحة كبيرة تابعة لميليشيات الحوثي إلى شرق مديرية الدريهمي، أعقبتها تحركات للميليشيات التي سارعت بقصف مواقع القوات المشتركة وسط المدينة، حيث تتحصن جيوب للحوثيين منذ أكثر من عام داخل أحياء سكنية، وتتخذ من الأهالي دروعاً بشرية لهم، بحسب المتحدث باسم القوات المشتركة، العقيد وضاح الدبيش.

وقال الدبيش، لـ «الاتحاد»، إن العديد من أهالي الدريهمي طالبوا فريقاً تابعاً للجنة الدولية للصليب الأحمر، بالعمل على إخراج المدنيين الذين تتخذهم الميليشيات دروعاً بشرية.

وجددت ميليشيات الحوثي، أمس، خروقاتها النارية لقرار وقف إطلاق النار في الحديدة، وقصفت بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية تجمعات سكنية ومواقع عسكرية في مديريتي التحيتا وحيس ومنطقة الجاح، بمديرية بيت الفقيه.

ودفعت الخروقات النارية والتصعيد العسكري اليومي للميليشيات الحوثية في الحديدة، عشرات الآلاف من السكان المحليين في المناطق المضطربة، بالمحافظة إلى النزوح من منازلهم فراراً من القذائف المدفعية والصاروخية، التي تتساقط عشوائياً على التجمعات السكنية، خصوصاً في الدريهمي وحيس، ومنطقتي «الفازة والجبلية» في التحيتا ومنطقة الجاح، وأطراف ومواقع خطوط التماس في مدينة الحديدة.

وفي محافظة تعز المجاورة، أعلن الجيش اليمني مقتل 5 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، أحدهم قيادي ميداني في قصف مدفعي لقواته. وذكرت قيادة محور تعز، في بيان، أن القيادي الحوثي محمد القعود، و4 من مرافقيه، لقوا مصرعهم في قصف لقوات الجيش، استهدفت مركبة عسكرية كانت تقلهم في منطقة البحابح غرب مدينة تعز.

الميليشيات تختطف قيادات أمنية في المحويت

اختطفت ميليشيات الحوثي الإرهابية عدد من كبار الضباط في جهازي الأمن السياسي والأمن القومي في محافظة المحويت، واقتادتهم إلى أحد السجون التابعة لها.

وأشار مسؤول أمني في المحويت إلى أن الميليشيات الحوثية قامت باعتقال قيادات أمنية بارزة في المحويت بينهم العميد علي أحمد الشاحذي وذلك ضمن مخطط لإحكام سيطرتهم على الجهازين عقب إقصاء جميع الضباط والأفراد الأمنيين غير الموالين لهم، موضحا أن تحركات الميليشيات جاءت عقب تحركات شعبية تقودها شخصيات أمنية وقبلية واجتماعية بارزة في المحويت للانتفاضة في وجه الحوثيين.