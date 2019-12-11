إيطاليا تدعو لموقف أوروبي إزاء الانتهاكات التركية في المتوسط

عواصم (وكالات)

دعا رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أمس، إلى موقف أوروبي إزاء الانتهاكات التركية للمياه الاقتصادية بشرقي المتوسط، وعقد أنقرة اتفاقيات مع حكومة «الوفاق» الليبية. وقال كونتي، في معرض إفادة برلمانية، عشية قمة المجلس الأوروبي، التي تنطلق اليوم، الخميس: إن «مسألة احترام تركيا، للسيادة والحقوق السيادية على المناطق الاقتصادية الخالصة لجميع البلدان المجاورة لها، يمكن أن تبرز في مناقشات ومقررات القمة الأوروبية، في بروكسل»، وأضاف: أن هذه المسألة التي سبق أن تناولتها القمم الأوروبية، في يونيو وأكتوبر الماضيين، وفي عام 2018 أيضاً، «تبرز الآن ليس فقط فيما يتعلق بتدخل أنقرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، بل أيضاً على إثر المذكرتين اللتين وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق أخيراً، بشأن الأمن وتحديد مناطقهما الاقتصادية الحصرية».

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية أن يعيد المجلس الأوروبي، تأكيد دعمه للدول الأعضاء المطلة على شرق البحر المتوسط، والمطالبة بالاحترام الكامل للقانون الدولي، موضحاً أن إيطاليا تواصل مساندتها للدعم الأوروبي لقبرص، في هذا الشأن. من جهة أخرى، لفت كونتي، في بيانه، أمام مجلس النواب، إلى أنه من الضروري بالقدر نفسه، ألا تترجم هذه المواقف التي أشار إليها، على أنها تأييد لإبطاء العملية السياسية، من أجل استقرار ليبيا، وتأجيل مؤتمر برلين الذي ندعمه. بدوره، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وقوف بلاده بقوة وراء المسار السياسي الذي اختارته البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية ودعمه. وفي السياق، ذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، أن الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف «نريد العمل مع الروس للوصول إلى مائدة التفاوض وإجراء سلسلة نقاشات تقود في نهاية المطاف إلى تسوية تفضي إلى ما تحاول الأمم المتحدة فعله».