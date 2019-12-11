عسكر: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف تجاه جرائم الحوثيين

عدن (الاتحاد) دعا وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة وحزمًا تجاه ممارسات وجرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال إن السكوت عن جرائم الحوثيين أمر خطير يساعد في تمادي الانقلابيين على المجتمع والشرعية، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية تفرض معتقداتها الدينية بالقوة في المدارس ودور العبادة، ناهيك عن استخدام المدنيين دروعاً بشرية وإطلاق صواريخ ومقذوفات إلى وسط أحياء سكنية آمنة، علاوة على زراعة الألغام في الطرقات والأماكن العامة التي ليست مسرحاً للحرب، الأمر الذي ضاعف سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال ونساء.

وأشار إلى إن اتفاق الرياض الذي جرى إبرامه مؤخراً بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يمثل بارقة أمل في إرساء دعائم الأمن والسلام وسُبل العيش المشترك وتحمّل المسؤولية من جانب جميع القوى الفاعلة لتوفير أجواء صحية تسمح بالعمل على مواجهة التحديات ولعل أبرزها تحقيق الأمن والأمان في عدن والمناطق المحررة وتقديم الخدمات الأساسية للناس خلال هذه المرحلة الحرجة للغاية.

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