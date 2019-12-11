بومبيو: نقف صفاً واحداً مع اللبنانيين

واشنطن (وكالات) أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أمس، أن الولايات المتحدة تقف صفاً واحداً مع الشعب اللبناني، من أجل إصلاح اقتصاده.

وأضاف بومبيو: «قلنا إن حزب الله منظمة إرهابية، وهناك مسؤولية على الشعب اللبناني، في المحافظة على سيادته وإصلاح اقتصاده».

وتعليقاً على اجتماعات مجموعة الدعم الدولية للبنان، قال بومبيو: «إن واشنطن تعمل على إنجاح هذه الاجتماعات».

وتابع: «ندرك أن هناك مسائل مالية كبيرة جداً في لبنان، ونعرف أن المصرف المركزي تحت ضغط كبير، كذلك الشعب اللبناني الذي فقد القدرة على الوصول إلى مدخراته المالية»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى «معالجة هذه المسائل».

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