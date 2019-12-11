لبنان يخسر 80 مليون دولار يومياً

بيروت (رويترز) قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، منصور بطيش، أمس، إن اقتصاد لبنان يخسر ما لا يقل عن 70 إلى 80 مليون دولار يومياً - حوالي نصف دخله المعتاد - بسبب الأزمة التي تصيب البلاد بالشلل. وقال بطيش: إن الأزمة «تفاقمت كثيراً»، وباتت تتطلب حلاً عاجلاً. من جانبه، قال وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، أمس، إن عجز ميزانية 2019 سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعاً، بسبب انخفاض مقلق للغاية لإيرادات الدولة، إذ تعاني البلاد أزمة مالية شديدة.

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