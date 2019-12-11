كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الهندي يقر قانون الجنسية وسط انفجار الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت الحكومة القومية الهندوسية في الهند، اليوم الأربعاء، على موافقة البرلمان على قانون المواطنة بعيد المدى الذي يقول منتقدون، إنه يقوض الدستور العلماني للبلاد عن طريق استبعاد المسلمين.

كما اندلع العنف في الشمال الشرقي المتنوع عرقيًا، بينما ناقش البرلمان مشروع القانون، حيث اشتبك المحتجون ضد التشريع مع الشرطة.

ويعتبر هذا هو وعد الانتخابات الرئيسي الثالث الذي حققته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ إعادة انتخابه في شهر مايو، حيث أعاد تنشيط قاعدته القومية، ودعم الهندوس، وجذب الانتباه بعيدًا عن الاقتصاد الراكد.

وتم نشر الجنود في ولاية تريبورا، وتم وضع تعزيزات على أهبة الاستعداد في ولاية اسام المجاورة، وكلاهما على الحدود مع بنغلاديش، حيث يخشى الناس من تدفق المستوطنين.

وقال جيتيموني دوتا وهو طالب جامعي في احتجاج في مدينة جواهاتي الرئيسية في ولاية اسام "مشروع القانون سوف يسلب حقوقنا ولغتنا وثقافتنا مع حصول ملايين البنغلاديشيين على الجنسية."

كما سعى مشروع قانون تعديل المواطنة، إلى حماية الأقليات المحاصرة في الدول المجاورة من خلال منح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجنس والبارسيس والسيخ، الذين فروا من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان قبل عام 2015.

وأقر مشروع القانون مجلس الشيوخ في البرلمان مع 125 عضوا يؤيدونه و105 معارضين.

وواجهت خطوة حكومة مودي مقاومة شديدة من أحزاب المعارضة وجماعات الأقليات والهيئات الطلابية.

وعلى الرغم من التأكيدات التي قدمها وزير الداخلية الهندي أميت شاه، بأن الضمانات ستطبق، يخشى الناس في ولاية أسام والولايات المحيطة بها من أن يزيد المستوطنون القادمون من التنافس على الأرض ويخل بالتوازن السكاني في المنطقة.

كما جادل بعض السياسيين المسلمين المعارضين، بأن مشروع القانون يستهدف مجتمعهم، الذي يصل عدد سكانه إلى أكثر من 170 مليون شخص، وهو إلى حد بعيد أكبر مجموعة أقلية في الهند.

وقالت الحكومة، إن القانون الجديد سيتبعه سجل للجنسية يعني أن على المسلمين أن يثبتوا أنهم كانوا مواطنين أصليين في الهند وليسوا لاجئين من هذه الدول الثلاث، مما قد يجعل بعضهم عديمي الجنسية.

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"محدود الفكر"

ذكرت لجنة الحرية الدينية الدولية الأمريكية يوم الاثنين الماضي، أنه يتعين على واشنطن أن تنظر في فرض عقوبات على شاه، وهو شريك مقرب من مودي، إذا تبنت الهند التشريع.

وقالت سونيا غاندي، زعيمة حزب المؤتمر المعارض الرئيسي: "يمثل تمرير مشروع تعديل المواطنة انتصار قوى ضيقة الأفق ومتعصبة على التعددية في الهند".

وقال شاه، دفاعًا عن مشروع القانون في مجلس الشيوخ، إن القانون الجديد يسعى فقط إلى مساعدة الأقليات المضطهدة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة المتاخمة للهند.

وأضاف "لا أحد يأخذ الجنسية بعيدا عن مسلمي الهند، هذا هو مشروع قانون لمنح الجنسية، وليس أخذ الجنسية بعيدا ".

وفي خطوة أخرى انتقدها المسلمون على أنها تمييزية، ألغت الحكومة الحكم الذاتي المتنازع عليه في منطقة كشمير في أغسطس.

وفي الشهر الماضي، سمحت المحكمة العليا في البلاد أيضًا ببناء معبد هندوسي في موقع ديني في شمال الهند طالب به المسلمون أيضًا.

وفُرض حظر التجول في جواهاتي، بعد أن اشتبكت الشرطة مع آلاف المتظاهرين، وقاموا بضربهم باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

ومنعت سلطات الدولة في ولاية اسام خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في 10 مناطق، خوفًا من مزيد من العنف، ويم نقل بعض القوات شبه العسكرية من كشمير لإعادة نشرها في الشمال الشرقي، وفقًا لمسؤول حكومي.

وبقي المتظاهرون، وكثير منهم من الطلاب، في الشوارع في وقت متأخر من مساء الاليوم أربعاء، حيث أشعلت النيران، وتم تخريب الممتلكات العامة وإضرام النار في السيارات.

