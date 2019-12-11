أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 11/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || بومبيو يعلن فرض عقوبات على شركات وكيانات إيرانية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، فرض عقوبات على شركات وكيانات إيرانية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تأجيل جلسة البرلمان العراقي

أفادت مصادر عراقية، بأنه تم تأجيل جلسة البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، لحين الاتفاق داخل اللجنة القانونية على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخاب. أخبار عالمية عاجلة اليوم || مسؤول يطالب ترامب بإلغاء صفقة التجارة الصينية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إنه قد يكون من الأفضل الانتظار إلى ما بعد إعادة انتخابه لإكمال صفقة تجارية مع الصين.

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