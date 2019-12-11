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"الصدر" يدعو لعقد جلسة علنية للتصويت على قانون الانتخابات الجديد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصدر" يدعو لعقد جلسة علنية للتصويت على قانون الانتخابات الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مساء الأربعاء، لعقد جلسة علنية للبرلمان العراقي للتصويت على قانون الانتخابات الجديد.
تهذا وتم تأجيل جلسة البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، لحين الاتفاق داخل اللجنة القانونية على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخاب.

وسبق للبرلمان العراقي أن صوّت قبل أيام على حل مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات في البلاد، وتشكيل أخرى جديدة تضم 9 قضاة يتم اختيارهم بالقرعة.

ويعتمد قانون الانتخابات العراقي الجديد عملية الفرز الإلكتروني كبديل لليدوي في أي انتخابات مقبلة تشهدها البلاد.

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ويعد تعديل قانون الانتخابات وتسمية مجلس مفوضية جديد لإدارة الانتخابات العراقية المقبلة أحد أبرز مطالب المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في بغداد و9 محافظات جنوبية منذ الأول من أكتوبر الماضي.

وأعلنت مصادر في المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، الثلاثاء، مقتل أكثر من 475 شخصا وإصابة 28 ألفا آخرين، خلال المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.

ودعت السفارة الأمريكية في العراق، الإثنين، رعاياها لتجنب مناطق المظاهرات والتجمعات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى.

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