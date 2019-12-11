بني ملال.. انقلاب بيكوب يخلف إصابة 26 شخصا

تعرض عمال فلاحين، مساء اليوم الأربعاء، إلى حادث سير بعد انقلاب سيارة لنقل العمل “بيكوب” وذلك بالطريق الرابطة بين جماعة “العيايطة” ومدينة بني ملال.

وخلف الحادث خلف أزيد من 26 مصاباً من العمال الفلاحين، بينهم عدد من العاملات أصين بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهن إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال، بينهم 4 مصابين حالتهم خطيرة، تم وضعهم بقسم العناية المركزة.