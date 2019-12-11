تعرض عمال فلاحين، مساء اليوم الأربعاء، إلى حادث سير بعد انقلاب سيارة لنقل العمل “بيكوب” وذلك بالطريق الرابطة بين جماعة “العيايطة” ومدينة بني ملال.
وخلف الحادث خلف أزيد من 26 مصاباً من العمال الفلاحين، بينهم عدد من العاملات أصين بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهن إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال، بينهم 4 مصابين حالتهم خطيرة، تم وضعهم بقسم العناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر بني ملال.. انقلاب بيكوب يخلف إصابة 26 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.