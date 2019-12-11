أزارو يقود الأهلي للانفراد بصدارة الدوري المصري

وضع الدولي المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي المصري، بصمته في الفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم الأربعاء، على مضيفه وادي دجلة، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري.

وأحرز أزارو الهدف الثاني لبطل مصر، الذي حقق فوزه الخامس من أصل خمس مباريات خاضها لحد الآن، علما أن الفريق يمتلك في جعبته مباراتين ناقصتين.

فبعد شوط أول سلبي النتيجة، لم يمهل الضيف صاحب الأرض أكثر من 8 دقائق ليفتتح حصة التسجيل بواسطة اللاعب رمضان صبحي، قبل أن يضاعف أزارو الحصة بهدف ثان عند الدقيقة 72، بينما اختتم أحمد الشيخ الثلاثية في الوقت البديل للمباراة.

ومكن هذا الفوز، الأهلي من الانفراد بصدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، متقدما بنقطتين عن صاحبي المركز الثاني، الاتحاد السكندري، والمقاولون العرب.