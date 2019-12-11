لفظ عنصر الوقاية المدنية، قبل قليل، بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير، أنفاسه الأخير، بعد إصابته بحروق خطيرة على مستوى جسده، داخل ثكنة للوقاية المدنية.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن المتوفى في عقده الثاث، متزوج، حاول زملاءه إنقاذه بعدما اشتعلت النيران في جسمه.
ورجح مقربون من المتوفى، على أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، منذ مدة، إذ شكل خبر الوفاة حالة من الأسى في صفوف عائلته وأصدقائه المقربين.
هذا ويجهل لحدود هذه اللحظة أالأسباب التي أدت لوفاة الراحل، في حين باشرت السلطات المختصة إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر القصر الكبير..الغموض يلف وفاة عنصر وقاية مدنية حرقا داخل ثكنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.