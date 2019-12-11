القصر الكبير..الغموض يلف وفاة عنصر وقاية مدنية حرقا داخل ثكنة

لفظ عنصر الوقاية المدنية، قبل قليل، بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير، أنفاسه الأخير، بعد إصابته بحروق خطيرة على مستوى جسده، داخل ثكنة للوقاية المدنية.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن المتوفى في عقده الثاث، متزوج، حاول زملاءه إنقاذه بعدما اشتعلت النيران في جسمه.

ورجح مقربون من المتوفى، على أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، منذ مدة، إذ شكل خبر الوفاة حالة من الأسى في صفوف عائلته وأصدقائه المقربين.

هذا ويجهل لحدود هذه اللحظة أالأسباب التي أدت لوفاة الراحل، في حين باشرت السلطات المختصة إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.