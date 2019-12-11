مناقشات أخيرة.. الكنيست يصوت على حل نفسه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعقد الهيئة العامة للكنيست في هذه الأثناء، مناقشات أخيرة تسبق التصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيست الثانية والعشرين، وتقديم انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين لتاريخ 2 آذار/ مارس المقبل، بعد أن اجتمعت اللجنة الخاصة لمناقشة مشاريع القانونين، حيث أقرتها وأعدتها للتصويت.

يأتي ذلك بعد أن صادق الكنيست في وقت سابق اليوم، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يحلّ بموجبه نفسه، والتوجه إلى انتخابات جديدة، في الوقت الذي شارفت المهلة التي منحت للكنيست لتكليف أحد أعضاءه بتشكيل حكومة، على الانتهاء؛ بعد فشل كل من زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس قائمة "كاحول لافان" بيني غانتس بهذه المهمة.

ورغم أن نتنياهو فشل في مناسبتين بمهمة تشكيل الحكومة، كانت الأولى في أعقاب فوزه في انتخابات نيسان/ أبريل والثانية عقب انتخابات أيلول/ سبتمبر الماضيين، قال عضو الكنيست ورئيس الائتلاف الحكومي السابق، دافيد بيتان، في حيث للقناة 12 الإسرائيلية إن "نتنياهو ينال الفرصة الأخيرة، نقطة".

وأضاف بيتان الذي يعتبر من أعضاء الليكود المخلصين لنتنياهو، أنه "سيتعين على نتنياهو القيام بعمله، سيتعين عليه إنجاز المهمة" في إشارة إلى ضمان حصول معسكر اليمين على 61 مقعدًا في الانتخابات المقبلة لتشكيل حكومة.

وعند سؤاله إذا ما كان يعتقد أن هذه الفرصة الأخيرة لنتنياهو، قال: "بالطبع؛ إذا لم يقم بتشكيل حكومة في المرة القادمة". وشدد على أن نتنياهو يستطيع أن يمنح الليكود 10 مقاعد إضافية في الانتخابات القادمة.

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وعنا سئل إذا ما كان الليكود سيجبر نتنياهو على التنحي والمغادرة إذا فشل في تشكيل حكومة، قال بيتان: "هذا يتعلق بالنتائج. هذه الفرصة الأخيرة لجلب 61 مقعدًا وتشكيل حكومة مستقلة. بالطبع سننظر في الأمر وفقًا لنتائج الانتخابات... الآن نحصل على فرصة إضافية وعلينا أن نأخذها بقوة".

وذكرت تقارير صحافية في وقت سابق اليوم، أن نتنياهو، يدرس الإعلان في الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، الإعلان عن نيته التنازل عن الحصانة في حال تشكيل حكومة وحدة، وبذلك يمنع حل الكنيست والتوجه لانتخابات ثالثة، حسبما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني. لكن هذا التسريب قد يكون خدعة، يهدف نتنياهو من ورائها النأي بنفسه عن مسؤوليته بالتسبب بالانتخابات الثالثة والمكلفة، على خلفية فشله بتشكيل حكومة بسبب اتهامه بارتكاب مخالفات خطيرة.

وتابعت الصحيفة أن نتنياهو متردد، منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيال مسألة الحصانة، ويدرس الآن الإعلان عن نيته التنازل عنها. لكن الصحيفة نقلت أيضا عن مصادر مطلعة في الليكود قولها إنهم لا يصدقون أن نتنياهو سيتنازل عن الحصانة، حتى لو كان ذلك مقابل حكومة وحدة ومنع التوجه إلى انتخابات ثالثة خلال عام واحد.

إلا أن جهات في الكنيست أوضحت أنه سيكون بإمكان نتنياهو التراجع عن تنازله عن الحصانة، وأن إعلانه عن تنازل كهذا لن يكون ملزما له. وأوضحت الجهات نفسها أنه توجد إمكانيتين تمنع نتنياهو من التراجع عن التنازل عن الحصانة. الإمكانية الأولى أن يبعث برسالة إلى رئيس الكنيست، خلال 30 يوما؛ والإمكانية الثانية هي الانتظار دون إعلان التنازل عن الحصانة لمدة 30 يوما، وبعدها يتم سحب الحصانة منه بشكل أوتوماتيكي. وفي كلتا الحالتين بالإمكان تقديم لائحة اتهام ضد من دون أن تكون لديه إمكانية طلب الحصانة. وتبقى لنتنياهو 22 يوما يمكنه خلالها طلب الحصانة.