حريق في عمارة الذهب وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن حريقا اندلع في عمارة الذهب وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع مساء اليوم في عمارة الذعب خلف غرفة تجارة بغداد وسط العاصمة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية". واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق".

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