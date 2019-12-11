2019-12-11 | 19:40
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وأوضح الاتحاد الإفريقي على موقعه الرسمي، أن القرعة ستشهد مشاركة 40 منتخبا، بينها 14 ستتأهل عن الدور التمهيدي، لتنضم إلى المنتخبات الـ26 الأفضل تصنيفا.
وتابع أن المنتخبات العشرة التي ستحتل صدارة المجموعات ستلتقي فيما بينها ذهابا وإيابا في نوفمبر 2021، لتتأهل منها 5 منتخبات لمونديال قطر المقرر لأول مرة في فصل الشتاء، خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.
ولفت الكاف إلى أن التصفيات ستبدأ في مارس 2020، وتنتهي في أكتوبر 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر تصفيات إفريقيا لمونديال 2022.. الكاف يعلن النظام والمواعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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