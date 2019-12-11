العراق يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب في تونس

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "عقد في العاصمة التونسية وتحت رعاية رئيس الجمهورية التونسية وحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحضور وفد وزارة الداخلية في جمهورية العراق برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة اللواء عماد محمد محمود المؤتمر الثالث والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب".وأضافتع الوزارة، "وقد حضر المؤتمر اغلب قادة الأمن في الوطن العربي وعددا كبيرا من المنظمات الدولية وممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي والمنظمة العربية للسياحة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) ومكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وممثلين عن الوكالة الأوربية لحرس الحدود وخفر السواحل ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة".وتابعت، "ناقش المؤتمرون جدول الأعمال الذي تضمن فقرات عديدة أبرزها تطبيق توصيات المؤتمر السابق واستعراض تجارب متميزة للدول المشاركة في إطار العمل الأمني العام ومنها الهياكل التنظيمية والمهام الخاصة بالأجهزة الأمنية في شرطة البيئة في الدول العربية كما ناقش الحاضرون موضوع انشاء وحدة معنية فى نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن الإلكتروني السيبراني والاطلاع على تجارب الدول العربية في هذا الإطار والاستفادة منها وتعميمها كما جرت مناقشة موضوع تحديد عمل لجنة دائمة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للإحصاء الجنائي وعددا آخر من المواضيع الأمنية على جدول الأعمال".

وأوضحت، أن "مشاركة وفد وزارة الداخلية العراقية امتازت بالاهمية والمداخلات الفعالة لوكيل الوزارة لشؤون الشرطة الذي اطلع الحاضرين على دور وزارة الداخلية في جمهورية العراق وتعدد الأدوار الكبيرة لها في مختلف الميادين الأمنية والعسكرية والخدمية والإدارية والشرطوية المختلفة"، مبنة أن "الوفود العربية ثمنت دور وزارة الداخلية العراقية في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب".