مركز الإمارات للدراسات يكشف خبايا الإخوان في أوروبا

نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الأربعاء، محاضرته رقم "721" بعنوان "الإخوان المسلمون في أوروبا: النشأة والتطور"، بمقر المركز في أبوظبي.



ألقى المحاضرة الكاتب إيان جونسون، الحائز على جائزة "بوليتزر" في الصحافة، وهو مهتم بقضايا المجتمع والدين والتاريخ.

وجاءت المحاضرة في إطار اهتمام المركز بالقضايا التي تشغل الرأي العام، خاصة المتعلقة بالجماعات المتطرفة، وتطرقت إلى أوروبا التي شكلت منذ أكثر من 65 عاماً، قاعدة مستقرة وآمنة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

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كما ألقت المحاضرة أيضا الضوء على وكالات الاستخبارات الغربية في أوروبا التي احتضنت تلك التنظيمات أثناء الحرب الباردة، بدلاً من اعتبارها ضيفاً غير مرغوب فيه.

وشرح جونسون، خلال محاضرته، الأسباب التي أدت إلى احتضان أوروبا تنظيم الإخوان، بوصفه حائط صدّ ضد طموحات الاتحاد السوفيتي الخارجية.





كما رصد خلال المحاضرة تاريخ وصول تنظيم الإخوان المسلمين إلى أوروبا، وتداعيات ذلك على المنطقة، بناءً على ما توصل إليه من بحوث في سجلات ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ونظمت دول أوروبية الفترة الأخيرة سلسلة من الفعاليات والندوات لكشف دور تنظيم الإخوان في القارة العجوز، وكيفية التغلغل داخل المؤسسات الأوروبية والمجتمعات الإسلامية هناك تحت ستار الدين والمساعدات.