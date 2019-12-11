38 ألف قتيل وجريح مدني منذ بداية الانقلاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، تعز، الضالع

أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) مقتل وإصابة 38336 مدنيا برصاص وقذائف ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في الـ21 من سبتمبر 2014م حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري.

وطالب تحالف رصد المجتمع الدولي بالتدخل الفعال لوضع حد لهذه الانتهاكات والقيام بدوره بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن بكل حيادية واستقلالية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مرتكبي تلك الجرائم والحد منها. كما طالب ميليشيات الحوثي بالوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا والمختفين قسريا كلهم، بمن في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والسياسيون والإعلاميون ونشطاء المجتمع.

وكان وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، دعا المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف أكثر صرامة وحزم تجاه ممارسات وجرائم وانتهاكات ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. واعتبر عسكر في تصريح له بمناسبة الذكرى الـ 71 لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 من شهر ديسمبر من كل عام، أن السكوت عن جرائم الحوثيين أمر خطير يساعد في تمادي الانقلابيين الحوثيين في عدوانهم على المجتمع والشرعية.

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وقال إن اتفاق الرياض يمثل بارقة أمل في إرساء دعائم الأمن والسلام وسبل العيش المشترك وتحمل المسؤولية من جانب جميع القوى الفاعلة، لتوفير أجواء صحية تسمح بالعمل على مواجهة التحديات، ولعل أبرزها تحقيق الأمن والأمان في عدن والمناطق المحررة، وتقديم الخدمات الأساسية للناس خلال هذه المرحلة الحرجة للغاية.

ميدانيا تجددت المواجهات بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثي في مناطق قعطبة والفاخر بالضالع، ومنطقة حرز بمديرية حيفان جنوب شرق تعز، حيث تمكنت قوات الجيش من التصدي لهجوم حوثي وكبدتهم خسائر فادحة. وأكد مصدر ميداني أن الميليشيات الحوثية كانت تسعى من وراء الهجوم للسيطرة على بعض المواقع في قطاع الهجمة والعذير، غير أنها فشلت وتكبدت ثلاثة قتلى وتدمير آليات عسكرية.

ولقي القيادي الحوثي محمد القعود وأربعة من مرافقيه مصرعهم إثر قصف مدفعي للجيش استهدف طقما تابعا لميليشيات الحوثي في منطقة البحابح باتجاه الربيعي غرب مدينة تعز. وأسفر القصف أيضا عن إصابة اثنين آخرين من عناصر ميليشيات الحوثي.

ضحايا الإرهاب الحوثي وفقا لـ »رصد«:

22916 مصابا

4272 مختطفا

6352 طفلا مجندا

1300 مدني قتلوا من الألغام

مشاهدات يمنية