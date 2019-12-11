اخبار العالم

11 قتيلا في هجوم على فندق بالصومال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مقديشو

ذكر متحدث باسم الحكومة الصومالية أمس أن هجوما استهدف أحد فنادق العاصمة مقديشو أسفر عن مقتل 11 شخصا، بينهم خمسة مسلحين.

وأعلنت جماعة «الشباب» المتشددة، والتي لها صلات بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي بدأ مساء أمس الأول واستمر حوالي 6 ساعات.

وأضاف المتحدث الحكومي، إسماعيل عمر، بعد انتهاء حصار الفندق، أن ثمانية أشخاص، على الأقل، أصيبوا في الهجوم في حين تحدثت الشرطة عن 12 مصابا. وجرى إنقاذ مئة شخص.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 11 قتيلا في هجوم على فندق بالصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا