11 قتيلا في هجوم على فندق بالصومال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مقديشو
ذكر متحدث باسم الحكومة الصومالية أمس أن هجوما استهدف أحد فنادق العاصمة مقديشو أسفر عن مقتل 11 شخصا، بينهم خمسة مسلحين.
وأعلنت جماعة «الشباب» المتشددة، والتي لها صلات بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي بدأ مساء أمس الأول واستمر حوالي 6 ساعات.
وأضاف المتحدث الحكومي، إسماعيل عمر، بعد انتهاء حصار الفندق، أن ثمانية أشخاص، على الأقل، أصيبوا في الهجوم في حين تحدثت الشرطة عن 12 مصابا. وجرى إنقاذ مئة شخص.
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