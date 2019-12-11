1.5 مليون فلسطيني يحتاجون مساعدات إنسانية في 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية أمس، خطة الاستجابة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2020، بقيمة إجمالية 348 مليون دولار.

وذكر بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية أن الخطة التي أعلن عنها في مدينة رام الله، تهدف إلى تقديم مساعدات لنحو 1.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

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وشارك في مؤتمر الإعلان عن الخطة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية سارة موسكروفت، والمنسق الأممي للشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك.

وستخصص 77% من القيمة الإجمالية لقطاع غزة بواقع 263 مليون دولار، مقابل 85 مليون دولار للضفة الغربية، ستتوزع على دعم الأسر الضعيفة في منطقة «ج» من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والمنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل في الخليل.

كيف سيتم دعم الفلسطينيين؟