السيسي يدعو لرد جماعي على الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إلى أن يكون هناك «رد جماعي وحاسم» في التعامل مع الإرهاب والدول الداعمة له.

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وقال السيسي خلال كلمة في منتدى «أسوان للسلام والتنمية المستدامين في أفريقيا» الذي انطلقت فعالياته أمس، إن «مصر تؤمن بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار في أفريقيا والعالم هو معالجة الأسباب الجذرية لمشكلات الأمن».

وأشار السيسي إلى نجاح القارة السمراء في صياغة أجندة التنمية 2063 لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية، وأيضا مبادرة إسكات البنادق بحلول 2020.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم أمن واستقرار القارة الأفريقية، استنادا إلى مبدأ سيادة الدول والدور المحوري للحكومات في صياغة اتفاقيات السلام وخطط التنمية وفقا للأولويات الوطنية، بما يرسخ الملكية الوطنية لهذه الجهود.