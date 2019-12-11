مشاركة دولية واسعة في اجتماع أصدقاء السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم
انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم أمس جلسات اجتماع أصدقاء السودان، برئاسة النرويج وبمشاركة بنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وعدد من الدول.
ووفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا) فإن تركيز الاجتماع ينصب على حشد وتنسيق الدعم من المجتمع الدولي لأولويات الحكومة الانتقالية، التي تتوج بإجراء انتخابات في عام 2022.
ونقلت عن بيان للاجتماع أن «أصدقاء السودان يدركون أن ميثاق سلام وتنمية محدد بين الحكومة والشركاء الدوليين يحسن كثيرا من فرص الانتقال لثلاث سنوات ناجحة، ويوسع فرص ضمان التنمية المستدامة».
وتوقع البيان أن تحدد المناقشات أفضل طريقة لدعم حكومة السودان.
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