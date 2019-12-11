عودة 10 مختطفين.. وأمريكا: لن نسمح بمهاجمة قواتنا بالعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وكالات - بغداد

فيما استمرت التظاهرات الشعبية في أماكن متفرقة بالعراق، أكدت القيادة الوسطى الأمريكية «سانتكوم» أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تأخذ بجدية الهجمات الصاروخية الأخيرة في العراق في ظل إطلاق القوات العراقية تحقيقا فيها.

وقالت المتحدثة باسم سانتكوم، بيث ريوردان»إن القيادة الوسطى تؤكد بوضوح أنها لن تسمح بأي هجمات تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق أو حتى المنشآت العسكرية التابعة لها»، مشددة على أن القوات الأمريكية ملتزمة بالدفاع عن نفسها، وأن القوات الأمريكية تعمل في العراق بضيافة الحكومة العراقية لمساعدة القوات المسلحة المحلية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

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على صعيد المظاهرات أكد ناشط مدني عراقي أمس أنه تم الإفراج عن عشرة من متظاهري مدينة كربلاء بعدما اختطفهم مجهولون مطلع الأسبوع في طريق عودتهم إلى المدينة (118 كلم جنوب بغداد).

وقال الناشط أحمد الحسناوي إنه «تم الإفراج عن عشرة من متظاهري محافظة كربلاء بعدما اختطفوا من قبل مجهولين بعد مشاركتهم في تظاهرات ساحة التحرير ببغداد في السابع من الشهر الجاري»، وأوضح أنه تم الإفراج عن المختطفين في بغداد منتصف الليلة الماضية.

وتشهد مدينة كربلاء موجة عنف واختطاف وقتل.