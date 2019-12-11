أفادت قناة الـ"LBCI" بأن عدد من الشبان أقدموا على محاولة إحراق خيمة "الملتقى the hub" في باحة العازارية في وسط بيروت.
وطالب عدد من المتظاهرين بإزالتها اثر ندوة عُقدت بداخلها بالأمس حول "حياد لبنان" ما أدى إلى وقوع اشكال وفض الندوة.
وبحسب بعض الشبان الرافضين لوجود الخيمة، فإنّ الندوة تناولت ملف التطبي ع مع اسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر LBCI: شبان حاولوا احراق خيمة في وسط بيروت اثر ندوة قيل انها تناولت التطبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.