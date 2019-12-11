LBCI: شبان حاولوا احراق خيمة في وسط بيروت اثر ندوة قيل انها تناولت التطبيع

أفادت قناة الـ"LBCI" بأن عدد من الشبان أقدموا على محاولة إحراق خيمة "الملتقى the hub" في باحة العازارية في ​وسط بيروت​.

وطالب عدد من ​المتظاهرين​ بإزالتها اثر ندوة عُقدت بداخلها بالأمس حول "حياد ​لبنان​" ما أدى إلى وقوع اشكال وفض الندوة.

وبحسب بعض الشبان الرافضين لوجود الخيمة، فإنّ الندوة تناولت ملف التطبي ع مع ​اسرائيل​.