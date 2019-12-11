اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​​أسعد درغام​،​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "كان الأجدى من النائب الزميل بدلا من أن يكيل الإهانات والشتائم ويتهجم على قصور ​العدل​، أن يحترم القانون ويلجأ إلى المراجع المختصة".

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كانت هذه تفاصيل خبر درغام عن حبيش: كان من الاجدى لو احترم القانون بدلاً من كيل الشتائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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