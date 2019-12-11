أكد نقيب المحامين ملحم خلف ان "المشهد الذي رأيناه اليوم هو مشهد من قبل أحد النواب غير مألوف ومحزن، لان الصورة التي نحاول ان نستردها للتأكيد على تحصين السلطة القضائية الفاعلة والمحسابة يجب علينا ان نحصنها، لأن هذه السلطة يستقيم معها كل الوطن".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح خلف أن "المشهد الذي نتحدث عنه يأتي في ملف يجب أن يؤخذ في اي اطار الطرق القانونية والعادية المتبعة، ولا نقبل بتشويه الصورة داخل قصر العدل، بالشكل الذي يمكننا من اسقاط الحجر الزاوية في الوطن وهو السلطة القضائية"، مشدداً على أن "احترام القضاء جدا أساسي في الممارسة اليومية من قبل أي محام".
ولفت الى "انني سمعت تصريح النائب الذي عاد وأقر بإنفعاله وأكد احترامه السلطة القضائية وقد يكون بذلك علينا جميعا ان نحصن السلطة القضائية كل من موقعه".
وأشار الى انه "لدينا داخل كل نقابة أصول بأي إجراءات يمكن أن تبدأ بعدة تدابير، وهي تدابير داخلية تتبع من قبل النقيب ومن مجلس النقابة الذي لديه مجالس تأديبية في حال الوصول الى هذا الامر".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب المحامين: لا نقبل بتشويه صورة القضاء وعلينا ان نحصن هذه السلطة كل من موقعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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