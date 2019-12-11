عبود: فتح المعابر مع سوريا حاجة وطنية والمزايدات جريمة بحق الصناعة اللبنانية

أكد الوزير السباق فادي عبود ان "كل مصدّر اليوم يجب ان يقام له تمثالا، المصدّر يسرق، الغرفة التجارية تريد مننا تصديق فواتير اذافة الى أن الروتين الاداري قاتل".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عبود ان "هناك منظومة مركبة في البلاد لمحاربة الصناعة، الجمارك عملها هو حماية الوكيل الحصري"، مشيراً الى أن "اليوم هناك وعي عند المستهلك، الذي بدوره يجب ان يتأكد من هناك الكثير من المواد الغذائية بإسم لبناني ولكن هي صناعة غير لبنانية"، داعياً الى "عدم الاسهانة بالصناعة اللبنانية".
وأشار الى أن "الاثبات على ذلك هو سوق التصدير الذي وصل الى 4 مليارات دولار، وهذا ليس سهلا، لولا أن هناك جودة وسعر مناسب كيف نصدر 4 مليار؟"، مشدداً على أن "العراقيين يعشقون ما صنع في لبنان".
ولفت الى أنه "اليوم يكلفنا تصدير الحاوية 7 - 8 آلاف دورلا، بينما بالبر يكلفنا أقل من 2000 دولار، والمسؤولون فقط يتفرجون".
ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون الى "ارسال مبعوث الى سوريا للطلب بفتح المعابر مع سوريا للتصدير الى العراق ودول الخليج"، لافتاً الى أنه "يمكن أن تصل صادرات لبنان الى العراق الى فوق المليار دولار"، مشيراً الى أن "اليوم كلفة التصدير 3 اضعاف التصدير البري"، مشدداً على أن "فتح المعابر حاجة وطنية والمزايدات جريمة بحق الصناعة اللبنانية".
وأكد أن "دعوت جمعية الصناعيين الى انه اذا خلال 10 أيام لم يتم حل المعابر سننزل مع عمالنا وشاحناتنا الى الشوارع للاعتصام ونقفل البلد كله".
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