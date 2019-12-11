رئيس اركان الجيش الإماراتي يشيد بمشاركة القوات السودانية بحرب اليمن

بحث رئيسا أركان السودان محمد عثمان الحسين، والإمارات حمد محمد ثاني الرميثي في الخرطوم، علاقات التعاون العسكري بين بلديهما وسبل تعزيزها في التدريب وتبادل الخبرات.
وخلال اللقاء، شكر الرميثي "القوات المسلحة السودانية على الخطوات التي اتخذتها بانحيازها لخيارات الشعب وإرادته في التغيير"، مؤكدا "ثقته في قدرة الشعب السوداني وقواته المسلحة في العبور بالبلاد إلى بر الأمان في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة"، مثمناً "مشاركة القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي"، والتي احدثت أثرا وصدى كبيرا في كافة الأوساط".
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