فيصل المقداد: لاحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

أعرب نائب وزير الخارجية السورية ​فيصل المقداد​ خلال استقباله القائم بأعمال سفارة ​السودان​ في دمشق عبد الله أحمد عبد الله عن "تقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات"، مشيراً إلى أن "الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من ​الدول العربية​ بما في ذلك السودان و​سوريا​ تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، منوهاً إلى "أهمية التنسيق بين البلدين على المستوى الرسمي في المرحلة القادمة، بما يساهم في تحسين الوضع العربي".

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