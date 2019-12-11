الداخلية التركية: تم ترحيل المانيين اثنين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ عن "ترحيل اثنين يحملان الجنسية الألمانية مشتبه بانتمائهما ل​تنظيم داعش الإرهابي​ إلى ​برلين​". هذا لفتت الوزارة الى انها "قامت بترحيل 73 أجنبيا من التنظيم إلى بلدانهم منذ 11 تشرين الثاني".

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