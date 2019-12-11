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مسؤول أميركي يحذر من تصعيد خارج عن السيطرة في العراق

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أعلن مسؤول عسكري أميركي في حديث لوكالة "​رويترز​" أن "الهجمات من قبل مجموعات مدعومة ​إيران​يا في ​العراق​، قد تؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة في العراق"، مشيراً إلى "أننا تعودنا على ​حالات​ ​إطلاق النار​ الاستفزازية لكنها كانت تحدث نادرا".

ولفت إلى أنه "الآن ازداد الأمر تعقيدا، وأعداد ​الصواريخ​ التي تطلق دفعة واحدة ازدادت، وهذا يقلقنا جدا"، مشيراً إلى أن "تلك الأعمال قد تغير الأمور على الأرض في لحظة معينة، ما يزيد من احتمال حدوث تصعيد غير مقصود من قبلهم أو من قبلنا".

وأشار إلى أن "المليشيات التي تسلحها إيران تقترب من الخط الأحمر، حيث قد يرد التحالف بالقوة"، مضيفا أن "العواقب لن تعجب أحدا"، لافتاً إلى أن "المعطيات الاستخباراتية وفحص الصواريخ، تشير إلى أن "​كتائب حزب الله​" و"عصائب أهل الحق" هي من أطلق الصواريخ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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