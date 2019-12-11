وزير تونسي: إبرام اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع تركيا غير مطروح

أكد كاتب ​الدولة​ التونسية المكلف بوزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي أن "إبرام اتفاقية ل​ترسيم الحدود​ البحرية مع ​تركيا​، غير مطروح بالنسبة لتونس​​​"، مشيراً إلى أنه "لدينا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ​ليبيا​، تعود لـ30 سنة، وبطبيعة الحال ليس لدينا إشكالية في ترسيم الحدود مع جيراننا".

ولفت إلى أن "إبرام اتفاقية مع تركيا فبطبيعة الحال هذا الموضوع غير مطروح بالنسبة لتونس"، مشيراً إلى أن "المجموعة الدولية بصدد الإعداد ل​مؤتمر برلين​، ونحن مهتمون بكل الشأن الليبي، باعتباره بلد جوار، وكل ما نتمناه أن تكون هناك تسوية سياسية تنبذ الحل العسكري، وأن يكون إعطاء المجال لليبيين أنفسهم لأن يجدوا حلا".

وأشار إلى أنه "كلما ترك المجال لليبيين كي يتحادثوا ويتحاوروا، كلما كان المجال لإمكانيات التنمية المستدامة أكثر"، مشددا على أن "تونس ترفض الحلول العسكرية، مشيرا إلى أهمية البحث عن الحلول السياسية".