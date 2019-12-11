علق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، على موضوع إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، مؤكداً انه "حتى الآن لا بوجد اي طلب من الجانب الليبي"، متأملاً "عدم الاضطرار لذلك".
هذا ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم أردوغان: نأمل ألا يضطر الجانب الليبي لطلب قوات تركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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