المتحدث باسم أردوغان: نأمل ألا يضطر الجانب الليبي لطلب قوات تركية

علق المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​، على موضوع إرسال جنود أتراك إلى ​ليبيا​، مؤكداً انه "حتى الآن لا بوجد اي طلب من الجانب الليبي"، متأملاً "عدم الاضطرار لذلك".

هذا ووقع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في 27 تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية ​فائز السراج​، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.