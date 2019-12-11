الخارجية المصرية: ندعم أمن واستقرار دول الخليج العربي

أكدت ​وزارة الخارجية المصرية​ أن "مصر تثمن الدعم الذي تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية وتأكيدها على دور مصر في تعزيز ​الأمن​ القومي العربي و​السلام​ في المنطقة"، مشيرةً إلى "دعم مصر لأمن واستقرار الدول الشقيقة في ​الخليج العربي​".

ولفتت إلى أن "التحديات التي تواجهها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون بين دول المجلس"، مشددة على "أهمية دور مصر في تعزيز الأمن القومي العربي".