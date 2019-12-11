الخارجية المصرية: ندعم أمن واستقرار دول الخليج العربي

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن "مصر تثمن الدعم الذي تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية وتأكيدها على دور مصر في تعزيز الأمن القومي العربي والسلام في المنطقة"، مشيرةً إلى "دعم مصر لأمن واستقرار الدول الشقيقة في الخليج العربي".
ولفتت إلى أن "التحديات التي تواجهها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون بين دول المجلس"، مشددة على "أهمية دور مصر في تعزيز الأمن القومي العربي".
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