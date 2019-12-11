شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يكرم الأنبا بولا صليب على هامش زيارته للغربية ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم وفد من قيادات حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، القمص بولا صليب يوسف، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالغربية، وتسليمه درع الحزب، وذلك تقديرا لمجهوداته الملموسة.

يأتى ذلك على هامش فعاليات الزيارة لافتتاح مقر الحزب بالمحافظة، بحضور أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، والدكتور مجدي علام، نائب رئيس الحزب واللواء حسن ناجى، نائب رئيس الحزب، وطلعت القواس نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بالحزب، والدكتور أحمد بيومى الأمين العام المساعد والدكتورة جيهان بيومى، امينه المرأة، وكلا من أمناء المحافظات، وهم يوسف خطاب امين الجيزة والمستشار محمد عبدالبارى أمين محافظة المنوفية.

وكان الانبا بولا فى استقبال قيادات الحزب، معربا عن سعادته بدور الحزب وما يقوم به من تواصل مع مواطنين، مشددا على ضرورة تلاحم وتماسك أبناء الوطن والوقوف خلف القيادة السياسية والتصدى لمن يحاول النيل بمصر.

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