“جدل بعد “استقبال خاص” للبولماني في ضريح محمد الخامس.. وهو يرد: “الله يهدي ما خلق

زار الفنان، يونس البولماني، ضريح محمد الخامس في مدينة الرباط، في ذكرى وفاة الملك الراحل الحسن الثاني، غير أن الزيارة أثارت جدلا، وانتقادات من طرف رواد مواقع التواصل.

البولماني نشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورا لاستقباله رفقة عدد من الأشخاص في زيارة للضريح، وعلق عليها بالقول: “ترحما على فقيدي الأمة المغفور لهما الملكين، محمد الخامس، محرر الوطن ورمز استقلاله، والحسن الثاني، مستكمل الوحدة الترابية، ومؤسس المغرب الحديث أكرم الله مثواهما”.

وانتشرت صور البولماني على صفحات عديدة، من منطلق الانتقاد، إذ تساءل كثيرون استنكاريا عن سبب الاستقبال الخاص، الذي حظي به أثناء زيارة الضريح.

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وفي تواصله مع “اليوم 24″، قال البولماني: أش نقول ليك .. الله يهدي ما خلق أو صافي.. مغاديش نرد عليهم.. واش أنا أول واحد غيزور الضريح”، مشيرا إلى أن الزيارة تمت تزامنا مع ذكرى رحيل الحسن الثاني.

وأصبح البولماني من بين الفنانين، الذين تسلط عليهم الأضواء، بعد الشهرة الكبيرة، التي اكتسبها منذ حوالي سنة ونصف السنة، بعد الانتشار، الذي حققته أغنيته “حتى لقيت لي تبغيني”.